Hitman 3 Freelancer: IO Interactive ascolta i fan e spiega cosa cambierà rispetto alla fase di prova

Hitman 3 riceverà una modalità gratuita chiamata Freelancer, che propone un nuovo modo di giocare al sandbox di IO Interactive. Il team ha condotto una fase di test a novembre e ha ricevuto una serie di feedback da parte dei giocatori. Sulla base di questi, il team ha deciso di implemetare tutta una serie di modifiche, che ha ora presentato.

Ricordiamo che Freelancer è una sorta di modalità roguelike, nella quale si devono completare una serie di missioni, ottenere ricompense, acquisire un arsenale ma correndo il rischio di perdere parte di quel che possediamo in caso di fallimento di una sfida.

Alcune modifiche includono revisioni minori a Hitman 3 Freelancer, ad esempio cambiano alcuni valori dei Merces (la valuta di questa modalità). Ci sono però anche alcune novità come l'introduzione di grandi pagamenti in Merces per quei giocatori che riescono a completare le campagne di gioco. Inoltre, i giocatori saranno puniti se eliminano un sospettato che non è il bersaglio della missione. Anche eliminare dei civili causa una piccola punizione.

Sarà poi aggiunto un nuovo sistema di gioco noto come "base payout", il quale ricompensa il giocatore per il completamento di una missione anche se non ha completato gli obiettivi secondari. Alcuni strumenti di gioco riceveranno anche una versione "persistente", ovvero non ci sarà il rischio di perderli anche in caso di fallimento della missione: questo permetterà ai giocatori di usare tali oggetti con più tranquillità.

IO Interactive si aspetta che queste modifiche migliorino l'esperienza di Hitman 3 Freelancer per molti giocatori. Per sapere se sarà così, non ci resta altro da fare se non attendere il 26 gennaio 2023, quando la modalità gratuita sarà resa disponibile. Hitman 3 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Switch (via cloud in questo caso).

Vi ricordiamo anche che Hitman 3 diventerà Hitman World of Assassination: il primo e secondo capitolo sono inclusi.