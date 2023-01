Hitman 3 diventa Hitman World of Assassination: il primo e secondo capitolo sono inclusi

IO Interactive ha annunciato che Hitman 3 diventerà a partire dal 26 gennaio 2023 Hitman World of Assassination. Questa nuova versione includerà anche i contenuti del primo e del secondo capitolo.

IO Interactive ha spiegato che tutti coloro che possiedono Hitman 3 otterranno automaticamente Hitman World of Assassination senza costi aggiuntivi, su tutte le piattaforme dove il gioco è disponibile. Si tratta di un modo per "semplificare l'esperienza di acquisto per i nuovi giocatori. HITMAN World of Assassination sarà l'unica opzione disponibile per iniziare a giocare."

IO Interactive afferma anche: "Essenzialmente, questi due cambiamenti significheranno che tutti i nuovi giocatori e gli attuali possessori di HITMAN 3 avranno lo stesso contenuto di base. Non ci sarà più confusione su quale edizione acquistare, quali contenuti possedere, come riscattare i pacchetti Legacy o le località di importazione, ecc. Abbiamo chiuso con tutto questo."

Dal 26 gennaio 2023 saranno quindi disponibili due prodotti in vendita:

Hitman World of Assassination (70 dollari) - includerà Hitman 3, Hitman 1 Goty Access Pass e Hitman 2 Standard Access Pass

Hitman World of Assassination Deluxe Pack (30 dollari) - includerà Hitman 3 Deluxe Pack, Hitman 3 Seven Deadly Sins Collection e Hitman 2 Expansion Access Pass

In poche parole, vi sarà un gioco base con i contenuti fondamentali (21 ambientazioni) dei tre giochi più un pacchetto di espansione che aggiunge due nuove destinazioni, due mappe della modalità cecchino, il DLC Seven Deadly Sins e sfide aggiuntive.

Nel caso nel quale un giocatore possieda già la versione base di Hitman 3 e una parte dei contenuti compresi in Deluxe Pack, sarà possibile acquistare i singoli DLC mancanti a un prezzo inferiore, così da evitare di acquistare l'intero pacchetto a prezzo pieno. Il tutto sarà possibile dal negozio in-game del gioco.

Chiaramente, non sarà più possibile acquistare Hitman 1 e Hitman 2: i due giochi saranno eliminati dai negozi digitali. L'unico gioco che sarà disponibile all'acquisto è Hitman World of Assassination e il suo Deluxe Pack.

IO Interactive conclude affermando: "Siamo assolutamente certi che questi cambiamenti avranno un effetto estremamente positivo sui giocatori esistenti e sui nuovi giocatori. Inoltre, renderanno la nostra vita molto più facile, non c'è dubbio."

"Per molti giocatori, questo significherà contenuti gratuiti di cui godere. Per altri, significherà prezzi dei DLC significativamente più bassi. Per i nuovi giocatori, che probabilmente non stanno leggendo questa parole, l'esperienza di acquisto dei giochi di HITMAN sarà migliore. Le modifiche sono state apportate anche per la modalità di gioco Freelancer, dove la possibilità di accedere facilmente a tutti i luoghi del Mondo degli Assassini è fondamentale per massimizzare il divertimento. Da qui all'entrata in vigore di queste modifiche, terremo d'occhio le reazioni e le domande che si presenteranno."