È morto Roger Kean, co-fondatore delle riviste Zzap!64 e CRASH

Roger Kean, co-fondatore negli anni '80 delle riviste di videogiochi Zzap!64 e CRASH, dedicate rispettivamente al Commodore 64 e allo ZX Spectrum, è morto alcune ore fa a causa delle complicazioni di una malattia neurologica.

Insieme a Oliver Frey e Franco Frey, Kean ha dato vita alla casa editrice Newsfield Publications, che ha portato nelle edicole del Regno Unito riviste come Zzap!64 e CRASH, influenzando in maniera sostanziale il giornalismo videoludico inglese e lanciando la carriera di svariati autori divenuti poi famosi nel settore.

Parlando delle sue pubblicazioni, tempo fa Roger Kean ha detto che senza Oliver non sarebbe stato possibile portare avanti un progetto del genere, che provava a enfatizzare l'entusiasmo e le emozioni di questo mondo piuttosto che la fredda tecnologia.

Proprio per questo Crash e le altre testate erano solite vantare copertine particolarmente colorate e divertenti, spesso raffiguranti dei volti che guardavano il lettore, pensate per spiccare fra le tante altre riviste disponibili in edicola.

Newsfield Publications ha chiuso i battenti nel 1991, ma Kean non ha pensato di rinunciare alla propria passione e così ha fondato Europress, editrice di riviste come SEGA Force e N-Force, per poi dedicarsi anche al revival delle originali Zzap!64 e CRASH per Fusion Retro Books.