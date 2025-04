Youtuber condannato a pagare un risarcimento salatissimo per diffamazione

Lo youtuber Karl Jobst è stato condannato dalla giustizia australiana a pagare più di 230.000 dollari a Billy Mitchell per diffamazione. Stiamo parlando dell'attuale detentore del record per il punteggio più alto del mondo in Donkey Kong. In un suo celebre video del 2021 in cui ricostruiva alcune vicende relative a Mitchell, sono state mosse delle gravi accuse all'uomo, rivelatesi completamente infondate.