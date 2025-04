Apple Watch con misurazione del glucosio si farà, ma ci vorranno ancora anni

Il progetto non è nuovo: l'idea di un Apple Watch con tale funzionalità risale ai tempi in cui Steve Jobs era ancora in vita. Nell'ultima newsletter PowerOn, Gurman ha spiegato come Apple abbia testato un'applicazione mirata alla prevenzione del diabete , progettata per comunicare con futuri dispositivi capaci di monitorare la glicemia. Tuttavia, questa tecnologia non sarebbe destinata al grande pubblico nel breve termine.

Il monitoraggio della glicemia è una sfida per tutti i produttori

Apple non è l'unica azienda interessata a sviluppare un sistema simile. Samsung, all'inizio del 2025, ha confermato di essere al lavoro su un sistema di monitoraggio della glicemia per i suoi Galaxy Watch. Anche se i progressi sembrano essere promettenti, la società sudcoreana non ha ancora fornito una possibile finestra di lancio.

Gli Apple Watch

L'idea di poter offrire un metodo non invasivo e accurato per il monitoraggio del glucosio rappresenta un passo avanti straordinario per il settore degli smartwatch. Attualmente, i pazienti diabetici sono costretti a ricorrere a tecniche invasive, come l'utilizzo di aghi per ottenere un campione di sangue da analizzare. Rendere questa operazione semplice e indolore sarebbe una vera rivoluzione per la tecnologia indossabile.