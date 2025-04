Acer presenta due nuovi monitor gaming QD-OLED a 240 Hz: specifiche e prezzi dei Predator X32 X2 e X27U X1

Acer amplia la sua linea di monitor gaming Predator con i nuovi modelli X32 X2 e X27U X1, entrambi dotati di tecnologia QD-OLED . Questa tecnologia combina i vantaggi dei Quantum Dot e dell'OLED, per offrire "immagini di qualità superiore, caratterizzate da colori vividi, contrasti profondi e un'efficienza energetica notevolmente ottimizzata rispetto ai tradizionali display LCD".

Specifiche tecniche dei Predator X32 X2 e X27U X1

Il Predator X32 X2 è dotato di un pannello QD-OLED UHD da 31,5 pollici con risoluzione 3840x2160 e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. L'ampia area di visualizzazione e la nitidezza delle immagini offrono un'esperienza di gioco cinematografica e coinvolgente. Il Predator X27U X1, invece, ha un pannello WQHD da 26,5 pollici con risoluzione 2560x1440 e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il design più compatto di questo modello lo rende ideale per chi ha meno spazio a disposizione, senza sacrificare le prestazioni.

Predator X32

Entrambi i monitor offrono la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e un rapporto di contrasto di 1.500.000:1. La connettività HDMI 2.1 e DisplayPort assicura la compatibilità con le console di ultima generazione e con le configurazioni gaming per PC. L'ergonomia dei monitor, con regolazioni complete di inclinazione, rotazione e altezza, promette un comfort visivo personalizzato. La tecnologia BlueLightShield Pro integrata riduce l'affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco prolungate, mentre le funzionalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture ottimizzano il multitasking.

Predator X32 X2 sarà disponibile in Italia in Q4 al prezzo di partenza di € 1.199. Predator X27U X1 in Q2 al prezzo di partenza di € 699.

Acer Predator X32 X2

Dimensioni pannello: 31,5 pollici

Risoluzione: 3840x2160 (UHD)

Frequenza di aggiornamento: 240 Hz

Tempo di risposta: 0,03 ms (GtG)

Tecnologia pannello: QD-OLED

Rapporto di contrasto: 1.500.000:1

Luminosità: 250 nits (tipica), 1000 nits (picco HDR)

Spazio colore: DCI-P3 99%

Connettività: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4

Ergonomia: Inclinazione, rotazione, altezza

Altre caratteristiche: AMD FreeSync Premium Pro, VESA DisplayHDR True Black 400, BlueLightShield Pro, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture

Prezzo: € 1.199

Acer Predator X27U X1

Dimensioni pannello: 26,5 pollici

Risoluzione: 2560x1440 (WQHD)

Frequenza di aggiornamento: 240 Hz

Tempo di risposta: 0,03 ms (GtG)

Tecnologia pannello: QD-OLED

Rapporto di contrasto: 1.500.000:1

Luminosità: 250 nits (tipica), 1000 nits (picco HDR)

Spazio colore: DCI-P3 99%

Connettività: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4

Ergonomia: Inclinazione, rotazione, altezza

Altre caratteristiche: AMD FreeSync Premium Pro, VESA DisplayHDR True Black 400, BlueLightShield Pro

Prezzo: € 699

E voi che cosa ne pensate di questi due nuovi monitor? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.