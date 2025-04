Sony dovrebbe dare in licenza le sue serie morte, per i fan di PlayStation 5

Nei giorni scorsi la testata Push Square ha organizzato un sondaggio, che al momento di scrivere questa notizia ha raccolto più di 1.200 voti, da cui emerge un dato interessante: la stragrande maggioranza dei fan di PlayStation vorrebbe che Sony desse in licenza a terze parti le sue serie morte , ossia quelle per cui non produce più niente da anni.

Rivitalizzare le serie

Il sondaggio arriva in fondo a un articolo, in cui viene espressa l'idea che alcune serie tornino alla luce nelle mani di editori diversi, come Bandai Namco. Insomma, qualcosa sulla stregua di quanto fatto con Patapon ed Everybody's Golf, visti nel recente Nintendo Direct, che da esclusive PlayStation stanno tornando come serie multipiattaforma.

Il sondaggio di Push Square

Ben il 72% dei votati appoggia questa idea, probabilmente spinto dalla voglia di tornare nei mondi che gli sono tanto cari.

Nell'articolo, vengono citate proprietà intellettuali quali Gravity Rush, Soul Sacrifice, WipEout, The Getaway, MotorStorm, Twisted Metal, Cool Boarders e Tokyo Jungle, ma Sony ne ha in realtà in mano tantissime altre, ormai congelate da anni, di cui potrebbero essere prodotti dei nuovi capitoli o degli spin-off.

In realtà, anche la seconda scelta degli utenti nel sondaggio (al 17% al momento di scrivere questa notizia) è aperta a dare le proprietà intellettuali su licenza, valutando però caso per caso. Quindi solo l'11% è in qualche modo contrario, con il 9% che ritiene che Sony debba gestire il tutto internamente, l'1% che semplicemente non vuole vedere sprecare risorse su serie troppo vecchie e il 2% che è completamente disinteressato alla questione.