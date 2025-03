Il Nintendo Direct di marzo è stato l'evento videoludico più visto su YouTube nel 2025

In base ai dati rilevati e diffusi da StreamCharts, che si occupa di analisi del traffico di utenti sulle piattaforme video, è emerso che il recente Nintendo Direct di marzo, tenutosi proprio nella giornata di ieri, è risultato essere l'evento videoludico più visto del 2025 su YouTube in termini di utenti contemporanei connessi, fino a questo momento.

In base a quanto riferito, il recente Nintendo Direct di marzo ha avuto un picco di visualizzazioni simultanee di 2.719.476, cos anche rappresenta il record stabilito finora per quanto riguarda il 2025, che è in effetti iniziato da poco ma conta già diversi eventi interessanti.

Come mostra il grafico di confronto con altri eventi di questo periodo, il Nintendo Direct di marzo ha superato l'evento in streaming per il Pokémon Day e il PlayStation State of Play dello scorso febbraio, entrambi molto vicini tra loro ma alquanto distanti dall'ultimo Direct.