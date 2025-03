Nintendo Direct: tutti i giochi e gli annunci dell'evento dedicato a Nintendo Switch

Il Nintendo Direct di oggi è stato probabilmente l'ultimo evento completamente dedicato all'attuale Nintendo Switch, visto che il prossimo 2 aprile potremo assistere alla presentazione ufficiale della prossima console della casa giapponese. Ad ogni modo i contenuti non sono mancati, fra titoli in arrivo quest'anno o nel corso del 2026, riedizioni ed esperienze completamente inedite: rivediamo tutti i giochi e gli annunci di questo Nintendo Direct.

Metroid Prime 4: Beyond Il trailer del gameplay di Metroid Prime 4: Beyond è stato sicuramente il piatto forte del Nintendo Direct, catturando l'attenzione dei numerosi fan delle avventure di Samus Aran con inedite sequenze in-game tratte appunto dal nuovo capitolo della saga, in arrivo su Nintendo Switch nel 2025 ma privo ancora di una data di uscita ufficiale. Il video ci conduce sul pericoloso Pianeta Viewros, dove Samus si trova intrappolata. La sua missione consiste nell'esplorare la giungla, recuperare antichi manufatti e analizzarli per trovare una via di fuga, ma riuscire nell'impresa non sarà semplice visto che la cacciatrice dovrà vedersela con un'orda di creature aliene ostili. Uno degli sviluppatori di Metroid Prime 4: Beyond ha rivelato alcuni dettagli sul visore di Samus Per riuscire a sconfiggerle, tuttavia, potremo contare stavolta sulla novità rappresentata da un set di abilità speciali che donano a Samus Aran la capacità di manipolare i suoi colpi e interagire con lo scenario in vari modi, enfatizzando ulteriormente la natura metroidvania dell'esperienza.

Leggende Pokémon: Z-A Il nuovo trailer di Leggende Pokémon: Z-A ha presentato la città di Luminopoli, l'ambientazione principale del gioco, che come già sappiamo farà il proprio debutto su Nintendo Switch nel corso del 2025, anche qui però senza ancora una data di uscita ufficiale. Luminopoli si presenta come una vasta metropoli dove Pokémon e umani convivono in armonia, ma ci sono zone dove abitano Pokémon selvatici che possono essere catturati e allenati, mentre altri si sono abituati alla vita urbana e hanno trovato rifugio sui tetti degli edifici. Di notte, tuttavia, Luminopoli si trasforma in un'enorme arena di combattimento con il ritorno della Royale Z-A: una competizione in cui gli allenatori si sfidano per scalare le classifiche, dalla Z alla A, appunto, e si narra che il vincitore abbia diritto a esprimere qualsiasi desiderio.