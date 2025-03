Pubblicato originariamente su PS2 con il titolo di Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army , si tratta di uno spin-off che miscela alcuni elementi tipici della serie Shin Megami Tensei con un'affascinante ambientazione giapponese degli anni '20.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army è stato annunciato con trailer e data di uscita : la remaster del classico Atlus del 2006 farà il proprio debutto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il prossimo 19 giugno.

Un altro classico Atlus

Dopo il successo di Metaphor: ReFantazio, Atlus ha dunque deciso di recuperare un altro dei suoi classici per portarlo sulle piattaforme di attuale generazione nell'ambito di una remaster che punterà anche a rinfrescare alcuni aspetti dell'esperienza per adattarli agli standard odierni.

In particolare, sarà interessante vedere in che modo Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army andrà a modificare il sistema di combattimento originale, che proponeva un mix di meccaniche in tempo reale arricchite dalla capacità del protagonista di effettuare evocazioni.

Scopriremo tutto questo e altro ancora nelle prossime settimane, mentre l'appuntamento con il lancio, come detto, è fissato al 19 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.