Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army bene nei voti di Famitsu

Sono spuntati i voti di Famitsu relativi al numero 1902 della rivista giapponese, e a quanto pare Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army è stato accolto in maniera positiva dalla redazione nipponica.

Nello specifico, l'edizione rimasterizzata del classico Atlus ha portato a casa un 9 e tre 8, per un totale di 33/40. Risultano invece poco rilevanti per il mercato occidentale gli altri due titoli recensiti, ovverosia Hungry Meem e Natsume's Book of Friends: Hazuki no Shirushi.

Hungry Meem (Switch) - 7/8/7/8 [30/40]

Natsume's Book of Friends: Hazuki no Shirushi (Switch) - 7/7/8/7 [27/40]

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Switch) - 8/8/9/8 [33/40]

Come saprete, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army non rientra nella line-up di lancio di Nintendo Switch 2, ma di poco: il gioco sarà disponibile nei negozi a partire dal 19 giugno in versione PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.