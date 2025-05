Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army presenta il mondo e i demoni alleati

Raidou Remastered The Mystery of the Soulles Army svela risoluzione e frame rate di ogni versione console

SEGA e Atlus hanno pubblicato un nuovo trailer di Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army che presenta il mondo di gioco e i demoni alleati che il protagonista dell'avventura può evocare perché lo aiutino in battaglia.

Un gradito ritorno

Annunciato alcune settimane fa, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army rappresenta un gradito ritorno per il classico Atlus, che con questa edizione rimasterizzata introdurrà anche diversi miglioramenti in ottica quality of life per accontentare un po' tutti.

L'obiettivo, come visto anche nelle rivisitazioni degli episodi di Persona, è quello di rilanciare il franchise e magari porre le basi per la realizzazione di nuovi capitoli che possano mantenere le medesime atmosfere ma innovare sul piano del gameplay e della struttura.