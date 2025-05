Un gameplay trailer di Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army presenta il sistema di combattimento

In particolare il video pubblicato oggi propone una panoramica a tutto tondo del sistema di combattimento di questa riedizione, che è stato aggiornato e ampliato rispetto all'originale , con l'aggiunta di nuove meccaniche, come combinazioni aeree, colpi caricati, un maggiore numero di abilità attive, la possibilità di evocare più demoni in campo e un sistema di crafting più elaborato.

Atlus ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army . Il filmato fa parte della serie "Principles of Raidou", una serie di approfondimenti legati a vari aspetti delle meccaniche di gioco che ci accompagneranno nelle prossime settimane, fino al debutto nei negozi previsto a giugno.

Un video di approfondimento in vista del debutto nei negozi il prossimo mese

Per chi non lo conoscesse Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army è la versione rimasterizzata di Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army, un classico Atlus originariamente pubblicato su PlayStation 2 nel 2006.

Oltre alle migliorie apportate al gameplay, il gioco ora presenta un comparto grafico potenziato. Ad esempio, gli sfondi sono stati compeltamente rifatti, il sistema di illuminazione è stato migliorato, così come i modelli dei personaggi e dei demoni.

Vi ricordiamo che Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army sarà disponbile su PS5, Xbox Seres X|S, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox, Nintendo Switch e PC via Steam a partire dal 19 giugno.