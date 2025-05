Avete una Fire TV o una Fire TV Stick un po' vecchiotta? Allora preparatevi a dire addio a Netflix

Presto Netflix non sarà più disponibile sui dispositivi Amazon Fire TV di prima generazione . Lo ha confermato Amazon a The Verge, affermando che lo stop riguarda solo i primi modelli di Fire TV, Fire TV Stick e Fire TV Stick con telecomando vocale "che hanno debuttato oltre dieci anni fa". Continuerà invece a essere disponibile sugli altri modelli della gamma Fire TV. Netflix, a sua volta, ha inviato un'email ai proprietari dei dispositivi interessati, informandoli della fine del supporto.

Quando sparirà l'app di Netflix dalle Fire TV e Fire TV Stick di prima generazione

Fra pochi giorni, ovvero dal 3 giugno 2025, Netflix verrà quindi rimosso dai dispositivi Amazon più vecchi. Come detto si tratta solo dei Fire TV e Fire TV Stick di prima generazione. Per verificare se il proprio dispositivo rientra tra quelli obsoleti è sufficiente andare alla voce "Informazioni" all'interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso Impostazioni > Il mio Fire TV.

Un nuovo Amazon Fire TV, questo sì perfettamente compatibile con Netflix: trovate il link per acquistarlo poco più sotto

Netflix non ha fornito motivi specifici, ma negli scorsi mesi è comparsa una pagina di supporto aggiornata dove si afferma convenientemente che l'app può essere rimossa dai dispositivi che non ricevono più aggiornamenti dal produttore o che non supportano le nuove funzionalità introdotte dalla piattaforma. Netflix ha inoltre introdotto dei nuovi codici di errore - R4, R12 o R25-1 - nel caso in cui l'applicazione non sia più disponibile su un determinato dispositivo o non lo sarà nel breve termine.

Nel frattempo, infine, Amazon ha aggiunto che le persone in possesso di tali dispositivi "potrebbero avere diritto a uno sconto su una Fire TV Stick più recente e possono contattare il servizio clienti per maggiori informazioni". Voi che cosa ne pensate? Rientrate tra chi possiede questi dispositivi? E vi aspettavate questa mossa di Netflix? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto, a proposito di aggiornamenti, Netflix svela che userà pubblicità IA e le aggiungerà anche quando mettete in pausa il video. Chissà se questo atteso update avrebbe funzionato sulle vecchie Fire TV.