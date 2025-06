La Divina Commedia va a ruba in Giappone grazie all'inclusione in Fate/Grand Order

La domanda per il libro che racconta del viaggio nell'aldilà di padre Dante, non è mai stata così alta nel paese, con le vendite che sono aumentate del 130% su base annua. Il motivo? L'inserimento di alcuni elementi del poema nel gioco mobile Fate/Grand Order , un titolo amatissimo sul territorio.

Lasciate ogni speranza

L'editore ha annunciato che sta ristampando il volume corredato dalle splendide incisioni di Gustave Dorè, spiegando quanto già riportato: "In un periodo inaspettato abbiamo registrato l'esaurimento delle copie; facendo i conti, le vendite sono aumentate del 130% rispetto all'anno scorso."

Come è stato inserito Dante in Fate/Grand Order? Come Servant SSR. Inoltre, alcuni elementi dei cerchi infernali sono stati utilizzati per l'arco narrativo Ordeal Call IV: Tribunal of Humanity - Trinity Metatronius, appena concluso. I riferimenti alla Divina commedia sono comunque moltissimi e hanno stimolato molti giocatori ad approfondire. Da qui l'aumento delle vendite del volume.

Del resto i Giapponesi non hanno mai nascosto il loro amore per Dante (pensate alla Divina Commedia di Go Nagai). Insomma, quella creata da Fate/Grand Order è stata un'ottima occasione per diffondere maggiormente l'opera che ha fondato la lingua italiana. Chissà se la conoscono di più i giapponesi o gli italiani.