Stellar Blade per PC Steam esce domani: sfruttate la prenotazione in sconto

Manca solo un giorno per l'arrivo di Stellar Blade su PC e se volete darci dentro con le battaglie al cardiopalma (e con le mod) di Eve, allora è bene fare la prenotazione a prezzo scontato di Stellar Blade o Stellar Blade Complete Edition su Instant Gaming in versione PC Steam. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. In entrambi i casi si tratta di uno sconto minimo , ma ricordate che se il prezzo dovesse abbassarsi vi sarà rimborsata la differenza per farvi pagare la cifra più bassa possibile.

I dettagli su Stellar Blade e sulle edizioni

Stellar Blade è un gioco d'azione già pubblicato su PS5 e molto apprezzato dal pubblico. Noi siamo Eve, una guerriera androide che, come parte di una ampia armata, assalta la Terra per cercare di scacciare degli alieni invasori. Le cose non vanno per il meglio ed Eve si ritrova praticamente da sola a combattere. Nel gioco avremo modo di farle indossare tanti costumi diversi e scontrarci con potenti boss.

La Complete Edition include:

Gioco completo

Tuta da lancio planetare (Capitana) per Eve

Set morbido orsacchiotto per il drone

Tuta astronoma per Eve

Occhiali con mezza montatura per EVE

Orecchini Rettangolo quadruplo per EVE

Giacca da astronoma per Lily

Abbigliamento da astronomo per Adam

Set astronomia per il drone

2.000 ESP PA

5.000 oro, valuta di gioco

Stellar Blade x NieR:Automata (DLC)

Stellar Blade x GODDESS OF VICTORY: NIKKE (DLC)

Accesso a un costume di Stellar Blade all'interno del free to play Goddess of Victory: Nikke

Facendo la prenotazione ottenete la Tuta da lancio planetare per Eve (versione bianca), gli Occhiali tondi classici per Eve e gli Orecchini corazza per Eve.