Sconti flash per la serie Galaxy S25 e Galaxy Book5: prezzi eccezionali ma solo per poche ore

Accanto all'Ultra, Galaxy S25 Edge si distingue per uno spessore di soli 5,8 mm e un peso di 168 grammi , con display QHD+ da 6,7" e un sensore principale da 200 MP. A completare la gamma, ci sono S25+ e S25, più compatti ma sempre dotati di fotocamera con IA ProVisual, pensata per foto notturne di altissima qualità. Tutti i modelli offrono fino a sette anni di aggiornamenti software.

Galaxy Book5: potenza AI anche per i portatili

Per chi cerca la massima produttività, la gamma Galaxy Book5 propone notebook potenti e versatili. Il Book5 Pro 360 vanta un display 3K Dynamic AMOLED 2X da 16" completamente ruotabile, supporto S Pen e processore Intel Core Ultra 7 con NPU da 47 TOPS, ideale per la creatività in movimento. Chi preferisce un portatile tradizionale può optare per il Book5 Pro, mentre il Book5 360 offre la massima flessibilità in versione convertibile da 14" o 16", con autonomia superiore alle 18 ore.

Tutti i modelli integrano Windows 11 Home con Copilot+ e funzioni Galaxy AI, che dialogano con lo smartphone per un'esperienza fluida e senza interruzioni. La S Pen del Book5 Pro 360 può addirittura controllare da remoto la fotocamera del Galaxy S25 Ultra, una funzione utilissima per content creator e professionisti.

Ecco i prodotti disponibili e i prezzi scontati:

Samsung Galaxy Book5 360 : a partire da 1.599€, con lo sconto diventano 1.199€

Samsung Galaxy Book5 Pro : a partire da 1.799€, con lo sconto diventano 1.349€

: a partire da 1.799€, con lo sconto diventano 1.349€ Samsung Galaxy Book5 Pro 360: a partire da 1.899€, con lo sconto diventano 1.424€

Potete acquistare in promozione i seguenti prodotti cliccando su questo link.