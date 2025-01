Samsung rivela i Galaxy Book 5 con CPU Arrow Lake

I nuovi processori Intel Arrow Lake Core Ultra, disponibili nelle configurazioni Core Ultra 5 o Ultra 7 , supportano funzionalità AI avanzate e consentono un'elaborazione più rapida ed efficiente. Abbinati a opzioni di RAM fino a 32 GB e storage che raggiunge 1 TB, questi laptop sono progettati per rispondere alle esigenze dei professionisti e degli utenti più esigenti.

I Galaxy Book 5 Pro sono disponibili in varianti da 14 e 16 pollici , entrambe dotate di display AMOLED con risoluzione 2880 x 1800 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz . La tecnologia "Vision Booster" di Samsung regola automaticamente contrasto e colori, offrendo una migliore visibilità anche in ambienti esterni. Per chi cerca un dispositivo ibrido, il Galaxy Book 5 360 offre un display AMOLED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e un'autonomia dichiarata di ben 31 ore di riproduzione video.

Funzionalità AI Avanzate

Samsung punta sull'intelligenza artificiale per differenziare la sua linea di laptop Galaxy Book. Tra le funzionalità principali spiccano l'app AI Select, simile a Circle-to-Search, e lo strumento Photo Remaster, che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare automaticamente le immagini. Entrambe le funzionalità erano già state introdotte sul Galaxy Book 5 Pro 360 e sul Galaxy Book 4 Edge alimentato da Snapdragon.

Il Galaxy Book 5 Pro 360.

Questi miglioramenti si affiancano a una connettività avanzata, che include Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, e porte Thunderbolt 4, USB-A, HDMI e microSD. La combinazione di hardware e software offre un'esperienza fluida e potente, posizionando i Galaxy Book 5 come una scelta ideale sia per il lavoro che per l'intrattenimento.

Il Galaxy Book 5 Pro.

Samsung dichiara un'autonomia fino a 25 ore per il modello da 16 pollici e 21 ore per quello da 14 pollici durante la riproduzione video, grazie a batterie ottimizzate e alla maggiore efficienza energetica dei processori Arrow Lake. I Galaxy Book 5 Pro e 360 saranno disponibili a partire da febbraio nei mercati principali, inclusi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma la combinazione di caratteristiche avanzate e design elegante li posiziona chiaramente nel segmento premium.