Samsung Galaxy Book4 Edge: abbiamo visto in anteprima l'ultrabook con Snapdragon X Elite

Il Computex 2024 andato in scena poche settimane fa, ha portato i nuovi dispositivi con funzionalità IA avanzate all'attenzione del grande pubblico. Sulla spinta di Microsoft, che ha ufficialmente presentato il nuovo standard "PC Copilot+", i grandi produttori di hardware hanno lanciato i propri PC AI, pronti ad affrontare le sfide messe in campo dell'intelligenza artificiale. Tra i protagonisti assoluti c'è anche Samsung con il Galaxy Book4 Edge , il nuovo ultrabook della casa coreana equipaggiato con processore Snapdragon X Elite di Qualcomm, che fonde le funzionalità di Copilot e di Galaxy AI in un'unica soluzione. Siamo stati alla Samsung Home di Milano e abbiamo visto in anteprima il nuovo Galaxy Book4 Edge. Ecco le nostre prime impressioni.

Galaxy Book4 Edge da 14 pollici misura 312,3 x 223,8 x 10,9mm per un peso di 1.16 Kg, mentre il modello da 16 pollici registra 355,4 x 250,4 x 12,3mm per un totale di 1.55 Kg. In entrambe i casi il design del nuovo ultrabook di Samsung è estremamente minimale, con linee eleganti che non si differenziano troppo dai precedenti modelli, con una scelta dei materiali che al primo impatto restituisce una sensazione di solidità, a fronte di un'estrema versatilità e della facilità di trasporto dei dispositivi.

Il display è invece un touchscreen Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, filtro anti-riflesso e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Il comparto connettività porta in dote 2 porte USB 4.0, una porta HDMI 2.1 e ingresso jack per cuffie e microfono, mentre il modello da 16 pollici può vantare una porta USB-A aggiuntiva e il lettore Micro SD. Entrambe le versioni supportano il Wi-Fi 7. L'audio è erogato da un sistema di quattro speaker con due woofer da 4 W e due tweeter da 2.7 W con supporto a Dolby Atmos. Completano il quadro delle specifiche le batterie da 55.9 Wh per il 14'' e da 61.8 Wh per il modello da 16'', con un'autonomia dichiarata rispettivamente di 20 e 22 ore, la fotocamera integrata da 2 MP e la tastiera retroilluminata con tasto dedicato a Copilot che nella versione da 16 pollici è accompagnata dal tastierino numerico.

Un primo sguardo

Galaxy Book4 Edge è equipaggiato con Snapdragon X Elite

Nel corso del nostro hands-on non abbiamo potuto mettere alla prova il nuovo processore Snapdragon X Elite e la dimostrazione si è limitata ad alcune delle funzionalità legate all'intelligenza artificiale messe in campo da Copilot e dalle integrazioni di Samsung.

Ci è parso evidente però che l'ecosistema del colosso coreano, trova un altro valido alleato: l'ottimo lavoro svolto da Samsung sul sistema operativo di Microsoft, che non è di certo una novità, viene infatti esaltato dalle funzionalità che possono fare affidamento sull'IA e sulla NPU integrata. In buona sostanza, le capacità di Galaxy AI trovano un'applicazione concreta all'interno di Windows 11, accompagnate dai vantaggi messi in campo da Copilot: oltre alle funzionalità della suite Office che abbiamo più volte visto all'opera, Galaxy Book4 Edge sembra infatti in perfetta simbiosi con gli altri dispositivi della gamma Galaxy, a partire dal Galaxy S24 Ultra con cui praticamente instaura un rapporto simbiotico.

Un dettaglio di Galaxy Book4 Edge

Il passaggio di dati tra i vari device e persino l'utilizzo dello smartphone stesso sono integrati naturalmente in Windows, che può per esempio trarre vantaggio dalla ricerca rapida di Samsung semplicemente "cerchiando" l'oggetto di nostro interesse. Trasferire una foto da laptop a smartphone (e viceversa) si riduce ad una semplice operazione drag-and-drop, con il display di S24 che diventa una vera e propria estensione dello schermo principale. Allo stesso modo, la traduzione istantanea offerta dall'intelligenza artificiale di Samsung trova applicazione nel nuovo ultrabook e nel sistema operativo di Microsoft: chiamate, video e conferenze possono essere tradotte in tempo reale da oltre 44 lingue, anche se al momento solo in inglese o cinese, tramite una barra dedicata ai sottotitoli che può essere personalizzata a proprio piacimento. Lo smartphone diventa quindi una sorta di "plug-in" di Galaxy Book4 Edge, con scambio di reciproci vantaggi e con l'aggiunta delle funzionalità di Copilot.

Rimane da capire se le promesse avanzate dal chip Snapdragon X Elite, in termini di prestazioni ed efficienza, troveranno riscontro nel nuovo laptop di Samsung e se le funzionalità messe in mostra durante la presentazione saranno altrettanto efficaci in ambiente non controllato.