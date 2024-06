Svelati i requisiti di sistema PC di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

FromSoftware ha annunciato i requisiti di sistema minimi e consigliati di Elden Ring: Shadow of the Erdtree . Come prevedibile, trattandosi di un'espansione, sono in linea con quelli del gioco base. Quindi non temete di dover cambiare hardware per giocarci. Comunque sia, vediamo cosa vi serve per essere pronti per il lancio , che avverrà il 21 giugno 2024 su PC, ma anche su Xbox e PlayStation.

Requisiti di sistema minimi per Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 12GB RAM

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB, AMD Radeon RX 580 4 GB o Intel Arc A380 6 GB

DirectX: Versione 12 (Feature level 12)

Spazio su disco: 80GB

Requisiti di sistema consigliati per Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Sistema operativo: Windows 10 / 11

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, AMD Radeon RX Vega 56 8 GB o Intel Arc A750, 8 GB

DirectX: Versione 12 (Feature level 12)

Spazio su disco: 80GB

I giochi di FromSoftware non sono mai stati troppo esosi dal punto di vista tecnico, ma va ricordato che Elden Ring al lancio non era proprio pulitissimo e soffriva di grossi problemi di stuttering. Speriamo che non avvenga lo stesso con Shadow of the Erdtree, considerando che nel frattempo il gioco è stato aggiornato con numerose patch che lo hanno reso molto più fluido. Del resto in un titolo simile la fluidità è importantissima, considerando la difficoltà legata a schivare o parare i colpi.