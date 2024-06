Avatar: Frontiers of Pandora disponibile su Steam

Il prezzo del gioco è di 69,99€, ma potete acquistarlo in offerta lancio fino all'11 luglio per 41,99€ (-40%). Volendo potete acquistare la Deluxe Edition per 47,99€ invece di 79,99€ (-40%), o la Gold Edition per 65,99€ invece di 109,99€ (-40%). Per i più spendaccioni c'è anche l'Ultima Edition a 77,99€ invece di 129,99€ (sempre -40%).

I contenuti extra

In cosa differiscono le diverse edizioni? Quella base comprende il gioco e basta, senza altri fronzoli. La Deluxe Edition include l'Ultimate Pack (pacchetto estetico Eredità dei Sarentu: una skin per arma premium, un set di oggetti estetici per il personaggio e uno per la banshee; pacchetto equipaggiamento Cacciatore Sarentu: un set di equipaggiamento per il personaggio e un'arma esclusiva), mentre la Gold Edition il Season Pass (due pacchetti storia, una missione extra, un set estetico unico per Banshee e molto altro).

Solo la Ultimate Edition comprende tutti i contenuti, con in più il catalogo digitale dei bozzetti preparatori del gioco. Da notare che il Season Pass può essere comprato a parte per 39,99€ (nessuno sconto di lancio).

Insomma, se siete interessati ad Avatar: Frontiers of Pandora non vi resta che fiondarvi su Steam, magari dopo aver letto la nostra recensione.