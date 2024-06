Microsoft rivoluziona il marketing di Xbox: via Jerret West, che finisce a Roblox

Alla fine del mese, Xbox perderà il capo del marketing Jerret West, che andrà a lavorare per Roblox come CMO e come capo del reparto che si occupa di espandere il mercato della piattaforma. La conferma è arrivata dal CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer, che ne ha parlato in un messaggio interno alla compagnia.

West è un nome storico di Xbox: nei primi anni del duemila passò otto anni nella compagnia, andandosene nel 2011, quando entrò in Netflix. Tornò in Xbox nel 2019, per condurre il marketing di Xbox Series X/S. La sua squadra è responsabile del marketing dei giochi, dell'hardware e dell'Xbox Game Pass. Con la sua uscita, Microsoft ha deciso di rimescolare le carte, espandendo le funzioni della squadra di Kirsten Ward, VP del marketing integrato di Xbox.