Abbiamo intervistato Jerret West, il capo del marketing di Xbox

Con trasparenza e lucidità, assieme a West abbiamo giocato a carte scoperte, parlato di Xbox in Europa, della strategia odierna di Microsoft, i risultati positivi ma anche il marketing pressoché invisibile di Xbox in Italia e in altri mercati europei.

Il problema nell'intervistare il capo del marketing di Xbox , vivendo proprio in uno dei Paesi dove questo marketing è praticamente inesistente, è che non puoi andarci piano. Il più delle volte, i dirigenti e le grandi personalità vanno in protezione, trincerandosi dietro risposte sibilline e dichiarazioni da comunicato stampa. Non capita tutti i giorni di avere un confronto diretto e schietto come quello che abbiamo avuto alla Gamescom 2023 con Jerret West, responsabile marketing di Xbox .

Bene, naturalmente su PC ci sarà il supporto della community, puoi immaginare cosa potranno combinare con un universo come questo dopo aver permesso ai vecchi prodotti di Bethesda di essere ancora oggi tra i più giocati nel nostro ecosistema? E Starfield è destinato a una traiettoria analoga. Ma permettimi di fare un parallelismo: Starfield per Xbox rappresenta l'inizio sia di una grande avventura sci-fi sia di un nuovo ciclo per l'intero brand Xbox. Da qui al 2024 abbiamo ancora tanto da raccontare, per esempio hai provato Towerborne allo stand? Se non lo hai fatto ti prego provalo perché è davvero un gioco fantastico. Poi arriverà Hellblade e tutto questo su Game Pass, dove possiamo contare su sempre più partner terze parti, qui con noi c'è per esempio il team di S.T.A.L.K.E.R. È un gran momento per essere dei fan Xbox.

Un brand da ricostruire?

Jerre West: nato professionalmente in Microsoft, West passa a Netlifx per tornare a Seattle come capo marketing di Xbox

Se guardo al mercato italiano, il marketing di Xbox ha avuto il suo apice nel momento d'oro di Xbox 360. Dopo quel periodo è ritornato ad essere praticamente irrilevante. Se oggi in Italia entro in una grande catena e cerco Xbox, lo trovo molto probabilmente dopo file di giochi PlayStation e Nintendo. Comprensibilmente, vi state concentrando molto sui social network, ma come mai l'impressione è che non vengano più fatti investimenti in tutti i territori che non sono Stati Uniti e Regno Unito?

Va bene, parliamone. Il periodo di Xbox 360 è stata un'epoca in cui abbiamo cercato di espandere il brand, quindi quel che dici è vero. Xbox One ha vissuto un momento diverso, più complicato e il rapporto tra i contenuti e l'ecosistema era completamente diverso da quello che abbiamo oggi. In questo momento io la vedo più come una fenice che risorge, e le cose presto cambieranno. Il nostro è un brand che vive su console, PC, attraverso il Game Pass e i suoi tanti contenuti di qualità. Hai ragione quando dici che abbiamo puntato molto sui social network: proprio attraverso le community che abbiamo creato negli ultimi anni, in India sono più di cinquanta milioni a seguirci, vogliamo continuare ad espanderci e ad allargare il campo d'azione. Il bello delle community di oggi, della nostra soprattutto, è che non hanno confini. Abbiamo scelto di ripartire dal basso ricostruendo una presenza social, e con questa tornare a costruire qualcosa nei singoli mercati. Spero che tu abbia visto qui in Germania qualche manifesto di Starfield...

Uno solo legato alla Gamescom, niente di particolare.

Ecco, dobbiamo tornare a farci strada nelle singole nazioni, ma le iniziative potrebbero differire da mercato a mercato. Una volta potrebbe essere una campagna incentrata sul gaming PC, in altri posti potremmo spingere di più sui servizi o su giochi come Minecraft. Investire non significa per forza lavorare con i giochi più grandi, ma soprattutto con quelli più adatti. In Italia per esempio c'è una delle più grandi community di Minecraft. L'intero brand Xbox sta vivendo un momento molto particolare, di intersezioni che non sempre hanno a che fare con Xbox in quanto console. Il nostro marchio è tante cose insieme, è l'intero ecosistema. Dobbiamo continuare farci sentire, è vero, e ascoltare persone come te per fare in modo di capire meglio le esigenze dei singoli Paesi, e continuare a crescere.