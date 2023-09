PlayStation Plus: molti utenti non hanno preso bene l'aumento di prezzo

L'aumento di prezzo dell'abbonamento PlayStation Plus, per la sottoscrizione annuale di tutte le fasce (Essential, Extra e Premium) ha suscitato un certo clamore nella comunità PlayStation, con molti che non hanno gradito affatto la decisione di Sony, protestando apertamente per l'esborso aggiuntivo richiesto.

Prima di proseguire, rivediamo gli aumenti:

PlayStation Plus Essential abbonamento di 12-mesi (prima era €59,99 all'anno)

abbonamento di 12-mesi (prima era €59,99 all'anno) 79.99 USD | 71,99 Euro | 59.99 GBP | 6,800 Yen

PlayStation Plus Extra abbonamento di 12-mesi (prima €99,99 all'anno)

abbonamento di 12-mesi (prima €99,99 all'anno) 134.99 USD | 125,99 Euro | 99.99 GBP | 11,700 Yen

PlayStation Plus Premium abbonamento di 12-mesi (prima €119,99 all'anno)

abbonamento di 12-mesi (prima €119,99 all'anno) 159.99 USD | 151,99 Euro | 119.99 GBP | 13,900 Yen

Come potete vedere, si può arrivare a spendere fino al 35% in più, non poco, considerando che non viene offerto alcun extra rispetto al passato.