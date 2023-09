PS Plus aumenta di prezzo e le azioni di Sony salgono: gli analisti si aspettano altri rincari

"Questo adeguamento dei prezzi ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi a valore aggiunto al servizio di abbonamento PlayStation Plus", ha dichiarato mercoledì Adam Michel , direttore dell'acquisizione di contenuti e delle operazioni di PlayStation. Tuttavia, non è stato comunicato alcun "valore aggiunto" che l'azienda offrirà agli abbonati.

Amit Garg, analista di CLSA , ha dichiarato che gli aumenti potrebbero consentire a Sony di raccogliere 688 milioni di dollari in più di vendite e 378 milioni di dollari in più di profitto operativo all'anno, e potrebbero essere un segnale di aumenti di prezzo più regolari in futuro.

Non solo PS Plus aumenta di prezzo

Non è solo PS Plus ad aumentare di prezzo quest'anno. Molti altri servizi in abbonamento - e non solo quelli videoludici - hanno visto aumenti e riformulazioni dei prezzi. Xbox Game Pass ha aggiunto il livello Core che sostituisce Live Gold e ha aumentato i prezzi.

Netflix ha rivisto i costi dei propri abbonamenti e aggiunto versioni con pubblicità. Anche Disney Plus ha aumentato i prezzi e aggiunto altri livelli di abbonamento.