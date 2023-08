Disney+: aumento dei prezzi, blocco della condivisione password e l'arrivo dei piani con pubblicità

Disney sta lavorando per ampliare i propri guadagni tramite i servizio di video streaming. Ovviamente lo farà aumentando i prezzi del servizio, bloccando la condivisione delle password ed espandendo l'accesso alla versione con pubblicità di Disney Plus in Europa e Canada.

Nell'ultimo trimestre fiscale Disney Plus ha guadagnato un numero minimo di abbonati e la compagnia - come aveva già annunciato - ha intenzione di aumentare i prezzo del servizio, ma precisamente vuole aumentare unicamente le versioni senza pubblicità. Vediamo le cifre:

Disney Plus con Pubblicità: rimane a 7.99 dollari

Disney Plus senza Pubblicità: passa da 10.99 dollari a 13.99 dollari

Negli USA aumentano poi anche i prezzi di Hulu, ESPN+ e di alcuni pacchetti "bundle" delle piattaforme in abbonamento di Disney Plus.

In Italia, dal primo di novembre avremo accesso a questi piani in abbonamento:

Standard con pubblicità: 5.99€ al mese (nessun piano annuale), FullHD, due accessi contemporanei, nessun download, audio 5.1 e stereo

Standard: 8.99€ al mese (89.90€ all'anno), FullHD, due accessi contemporanei, sì al download, audio 5.1 e stereo

Premium: 11.99€ al mese (119.90€ all'anno), 4K HDR, quattro accessi contemporanei, sì al download, audio Dolby Atmos

Attenzione, se siete attualmente abbonati a Disney Plus il vostro abbonamento diventerà in automatico "Premium" (aumentando così da 10.99€ a 11.99€). Se volete passare a una delle versioni Standard, dovrete cambiare piano di sottoscrizione manualmente. Il cambio di prezzo avverrà alla fine del periodo di fatturazione attualmente in corso.