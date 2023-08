Netflix Game Controller spunta su App Store, si usa per giocare sul televisore

Tramite l'App Store è comparsa una nuova applicazione di Netflix chiamata Netflix Game Controller. Si tratta di un'app pensata per giocare ai giochi di Netflix sul televisore utilizzando lo smartphone come controller.

La descrizione dell'applicazione recita, in traduzione: "Prossimamente su Netflix. Giocate sul vostro televisore con il Game Controller di Netflix. L'applicazione Game Controller si abbina al televisore e consente di giocare su Netflix utilizzando il telefono o il dispositivo mobile."

Per ora non ci sono informazioni ufficiali in merito e non è disponibile - almeno al momento della scrittura - una versione per Android.