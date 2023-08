Amazon Games e Netflix stanno sviluppando giochi usando Unreal Engine 5

Gli annunci

Si tratta di una notizia interessante, perché le due compagnie, per quanto enormi, hanno fatto il loro ingresso nel mondo dei videogiochi solo negli ultimi anni e stanno ancora lavorando per trovare un loro posto nell'industria e una loro identità precisa.

L'annuncio lavorativo di Amazon ricerca un Game Engineer per un gioco multiplayer tripla A realizzato appunto con l'ultima versione dell'Unreal Engine. I candidati con già esperienza nell'uso del motore di Epic Games saranno preferiti agli altri.

Il titolo in sviluppo non viene menzionato, ma viene detto che il team che lo sta realizzando attualmente conta molti veterani dell'industria, con gente che proviene da titoli quali Destiny, Bioshock Infinite, Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, World of Warcraft, EverQuest, EverQuest 2, PlanetSide 2 e H1Z1.

Tempo fa si è parlato di un gioco multiplayer tripla A live service sviluppato da Amazon, ma non è chiaro se sia lo stesso dell'annuncio (lo si può supporre, ma non lo si può dare per certo).

Interessante il fatto che Amazon pare aver abbandonato Lumberyard, motore proprietario basato sul CryEngine, con cui ha sviluppato New World e l'abbandonato Crucible.

Netflix di suo è alla ricerca di un Lead Rendering Engineer per un gioco tripla A multipiattaforma sviluppato con Unreal Engine. I candidati ideali devono avere esperienza nell'uso del motore di Epic Games.

Del gioco non si sa praticamente niente, ma è noto come Netflix stia lavorando a dei giochi live service tripla A, che si affiancheranno ai titoli mobile offerti con l'abbonamento alla piattaforma.