Dragon Quest X: il servizio online verrà disattivato a marzo 2024

Square Enix ha annunciato che il servizio online legato a Dragon Quest X verrà disattivato il prossimo anno, più precisamente il 20 marzo 2024, su Nintendo Wii U e Nintendo 3DS, per quanto riguarda i mercati interessati.

L'impatto della manovra è piuttosto limitato in occidente, considerando che il MMORPG in questione era in piena attività solo in Giappone, dimostrando peraltro una notevole longevità considerando un pubblico presumibilmente non troppo ampio.

In ogni caso, il gioco cesserà l'attività online a partire dal 20 marzo 2024, cosa che più o meno corrisponde alla conclusione dell'attività in generale per il gioco in questione, trattandosi essenzialmente di un MMORPG. D'altra parte, Square Enix ha già proposto una versione priva di contenuti online, dunque questa dovrebbe risolvere il problema per i grandi appassionati.