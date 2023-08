Redfall: i giocatori non sono soddisfatti del comportamento degli sviluppatori

Molti giocatori non sono contenti del comportamento degli sviluppatori di Arkane Austin riguardo a Redfall. Il motivo? Non starebbe mantenendo le promesse fatte. Stando a quanto dichiarato prima del lancio, Redfall avrebbe dovuto essere il gioco di Arkane più supportato con contenuti extra di varia natura, ma dopo tre mesi non è stato ancora pubblicato niente di nuovo, per lo scorno di quelli che hanno continuato a giocarci e a supportarlo, in alcuni casi anche a difenderlo dalle numerose critiche, come quelle della nostra recensione.