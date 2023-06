Redfall ha 'generato vendite minime', dice Xbox durante l'udienza con l'FTC

Redfall non è un successo e non crediamo che vi siano persone che abbiano pensato il contrario. Il gioco è stato mal recepito da critica e pubblico, in media, e sin dal D1 vi sono stati tanti problemi. Il gioco è esclusiva Microsoft ed è stato pubblicato su PC e Xbox Series X|S e fa parte di Game Pass sin dal D1. Considerando tutto questo, non stupisce quindi l'ultima dichiarazione di Microsoft in merito: Redfall "ha generato vendite minime".

Le informazioni arrivano dall'udienza tra la FTC degli Stati Uniti d'America e Microsoft riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard King. Xbox non ha indicato in modo preciso quanto "minime" siano queste "vendite", ma in ogni caso possiamo affermare che non sia stato un successo commerciale sotto alcun punto di vista.

All'inizio di questo mese, lo sviluppatore Arkane Studios ha riferito che lo sparatutto è stato giocato da "milioni" di persone da quando è stato pubblicato, anche se questo non è necessariamente un indicatore di successo. Tanto per cominciare, questo dato non si riferisce al coinvolgimento dei giocatori, il che significa che non indica quanti dei giocatori che hanno iniziato a giocare a Redfall abbiano effettivamente proseguito. Inoltre, vale la pena notare che, essendo il gioco disponibile tramite Game Pass come già detto, potrebbe aver attirato un gran numero di giocatori curiosi senza aver generato vendite.

Arkane Studios negli ultimi anni ha faticato a trovare successo con tutte le proprie opere: quelle precedenti, però, sono state accolte con maggiore positività dalla stampa e dai fan del team. Redfall è invece il primo vero grande passo falso che però non avrà particolari conseguenze; in altre parole, Microsoft non vuole chiudere Arkane Austin.