Redfall: Microsoft non vuole chiudere Arkane Austin

Stando a Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios, Microsoft non ha in programma di chiudere Arkane Austin, lo studio di sviluppo di Redfall. Il dirigente di Xbox ha risposto a una domanda postagli dal giornalista Stephen Totilo di Axios, spiegando che attualmente gli sviluppatori sono al lavoro sugli aggiornamenti e sui nuovi contenuti del gioco.

Stando a Booty, Redfall è stata un'occasione mancata, ma non di molto, al punto che Microsoft vuole supportare il team di sviluppo in modo tale da migliorare il gioco, facendolo diventare quello che gli autori avevano in mente. Viene da pensare a una strategia alla Sea of Thieves, che con il gioco di Rare si è dimostrata vincente, visto l'enorme successo post lancio. Inoltre pare che Microsoft si sia presa parte della responsabilità dei problemi di lancio, tanto che Booty ha dichiarato: "Mi sento responsabile del fatto che avremmo potuto fare di più con Arkane."

Le parole di Booty fanno eco a quelle di Phil Spencer su Arkane, che aveva dichiarato: "All'inizio non abbiamo fatto un buon lavoro nel coinvolgere Arkane Austin e fargli capire cosa significa essere parte di Xbox ed essere un first party, usando un po' delle nostre risorse interne per aiutarli a liberarsi di quell'avventura più velocemente."