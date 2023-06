Starfield: ottime prime impressioni da IGN.com, durerà anni ai giocatori

IGN.com ha avuto modo di testare l'attesissimo Starfield per un'ora, traendone alcune impressioni estremamente positive. Intanto è stato spiegato che hanno avuto modo di giocare usando Xbox Series X. La prima cosa che hanno notato è che la scala e l'ambizione del gioco sono fuori di testa, come emerso da quanto è stato mostrato durante lo showcase dedicato e da quanto hanno avuto modo di testare con mano. Per questo motivo si ritiene che i giocatori passeranno anni a giocarci.

Entrando più nello specifico, si parla di moltissime scelte di background da compiere, che possono essere cambiate durante l'avventura. Il giornalista di IGN non ha toccato con mano la storia, perché nell'ora in cui ha provato il gioco è stato impegnato a fare moltissime altre cose.

Come risaputo, Starfield non avrà multiplayer, ma sono previsti dei pacchetti di espansione single player. Sulle astronavi la gravità ha i suoi effetti rendendo particolarmente divertenti le sparatorie. Molto divertente anche il combattimento corpo a corpo.

Starfield viene paragonato a un No Man's Sky 2 fuso con un gioco di ruolo narrativo alla Bethesda, tipo una combinazione tra Fallout e Skyrim. Il giornalista non è sicuro che ci siano razze non umane nel gioco, ma ha affermato che una delle città visitate sembra un mix tra Oblivion e Mass Effect, con centinaia di PNG e quartieri collegati tra loro.

Viene inoltre notato che le missioni progettate a mano e visitare i vari quartieri prenderà un sacco di tempo ai giocatori. L'impressione generale è quella di un titolo profondissimo.