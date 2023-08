PS5 continua a dominare le classifiche inglesi

La top 10

In UK i giochi vendono di più su PS5

Lego Star Wars: The Skywalker Saga FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom God of War: Ragnarok Spider-Man: Miles Morales Gran Turismo 7 Pikmin 4 Grand Theft Auto V

Gli ottimi risultati di PS5 sono stati spinti da alcuni bundle, che ad esempio hanno permesso a Lego Star Wars: La saga degli Skywalker di ritornare in prima posizione, con una crescita delle vendite del 116%. God of War: Ragnarok è tornato in sesta posizione, con un aumento delle vendite del 79%, mentre Spider-Man: Miles Morales è saltato dalla 25° alla settima posizione con una crescita del 113%. Gran Turismo 7 di suo è tornato in 8° posizione con una crescita del 114%.

Molti anche i giochi di Nintendo in classifica, con Pikmin 4 sceso in nona posizione (-38% di vendite) e i soliti Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che reggono botta.