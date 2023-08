iPhone 15, data di uscita e di presentazione rivelate da Bloomberg

iPhone 15 avrebbe una data di uscita fissata probabilmente al 22 settembre e una data di presentazione fissata al 12 o al 13 settembre: sono queste le informazioni contenute nell'ultimo report di Bloomberg firmato Mark Gurman.

Dopo aver parlato nei giorni scorsi di un possibile aumento di prezzo per tutti i modelli di iPhone 15, Gurman ha discusso stavolta delle difficoltà che Apple sta incontrando per via di un'ormai evidente crisi del mercato statunitense che va avanti da due trimestri.

Chiaramente si tratta di una situazione complicata per il nuovo iPhone, che dovrà a maggior ragione convincere gli utenti sulla base della rilevanza delle novità introdotte, che stavolta riguardano svariati aspetti del dispositivo: dal display allo chassis, dalla fotocamera al processore.