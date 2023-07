iPhone 15: aumento di prezzo per tutti i modelli, secondo Bloomberg

iPhone 15 subirà un aumento di prezzo che a quanto pare riguarderà tutti i modelli: tanto i dispositivi Pro e Pro Max quanto lo standard e il Plus, secondo un report pubblicato da Bloomberg, diventeranno più cari.

Non è la prima volta che si parla di un possibile aumento dei prezzi di iPhone 15, aumento che stando alle informazioni riportate da Mark Gurman potrebbe arrivare anche a 100 dollari per le versioni Pro.

All'origine del rincaro per i modelli più sofisticati c'è probabilmente l'adozione per la prima volta di uno chassis con elementi in titanio, mentre per iPhone 15 e iPhone 15 Plus potrebbero aver contribuito la vociferata introduzione della fotocamera da 48 megapixel e della Dynamic Island.