Bomb Rush Cyberpunk, data di uscita su PS5, PS4 e Xbox annunciata con un trailer

Bomb Rush Cyberpunk ha una data di uscita ufficiale su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One , annunciata dagli sviluppatori con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile sulle piattaforme Sony e Microsoft a partire dal 1 settembre.

Un nuovo Jet Set Radio?

È chiaro che Bomb Rush Cyberfunk deve parecchio al classico SEGA, dalla grafica in cel shading alla formula stessa del gioco, che come detto ci vedrà sfrecciare a bordo di un paio di rollerblade, su di uno skateboard o su di una bici interagendo in vari modi con lo scenario.

Come anticipato dal trailer, potremo eseguire acrobazie spettacolari e inanellare combo per accedere a una modalità speciale in cui il nostro punteggio verrà moltiplicato: questo e altri dettagli nella nostra anteprima di Bomb Rush Cyberfunk.