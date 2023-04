Bomb Rush Cyberfunk: annunciata la data di uscita per Switch e PC dell'erede di Jet Set Radio

Tra i tanti protagonisti dell'Indie World di aprile 2023 c'è anche Bomb Rush Cyberfunk, che è tornato a mostrarsi dopo un lungo periodo di silenzio radar. Per l'occasione è stata annunciata la data di uscita, si spera stavolta definitiva, per Nintendo Switch e PC: il 18 agosto 2023.

In seguito il gioco di Team Reptile, fortemente ispirato a Jet Set Radio, arriverà anche su altre piattaforme, ancora da svelare. In ogni caso parliamo probabilmente di PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. In precedenza gli sviluppatori avevano promesso la pubblicazione su altre piattaforme a solo una settimana di distanza dalle versioni Switch e PC, tuttavia parliamo di dichiarazioni risalenti all'agosto del 2021, prima che il gioco venisse rinviato a quest'anno.

Durante l'Indie World di aprile 2023 abbiamo avuto anche l'occasione di rivedere in azione il gioco in un trailer, che vi proponiamo di seguito.

Bomb Rush Cyberfunk è un action in cel shading che ricorda molto le atmosfere di Jet Set Radio, che ci catapulta in un mondo cyberfunk, dove tutti sono equipaggiati con boostapack e bombolette spray per creare graffiti. Se volete saperne di più sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra anteprima di Bomb Rush Cyberfunk.