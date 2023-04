Nintendo Indie World, tutti i giochi e gli annunci per Nintendo Switch

Si è appena concluso il nuovo Nintendo Indie World, l'evento in cui la casa giapponese ha presentato le produzioni indie in arrivo su Nintendo Switch, con alcuni acuti ma anche assenze che lasciano un po' l'amaro in bocca. Ad ogni modo, ecco tutti i giochi e gli annunci apparsi nello streaming.

Ad aprire le danze è stato l'annuncio della data di uscita di Mineko's Night Market su Nintendo Switch e PC: il titolo di Meowza Games sarà disponibile a partire dal prossimo 26 settembre e ci metterà appunto nei panni di Mineko in un adventure-sim molto carino e interessante.

Abbiamo quindi rivisto in azione My Time at Sandrock, con un periodo d'uscita fissato a questa estate: non bisognerà attendere troppo per sperimentare questa promettente esperienza narrativa, che include dozzine di personaggi e side quest con cui cimentarsi mentre cerchiamo di ripristinare una comunità all'interno di una landa desertica post-apocalittica.

PlateUp! è un curioso simulatore in cui bisogna gestire la cucina e la sala di un ristorante per soddisfare anche i clienti più esigenti, raccogliendo alla fine del turno le ricompense per acquistare nuovi elettrodomestici e forni ad alta tecnologia con cui aumentare la propria competitività, da soli o in multiplayer cooperativo per quattro partecipanti. Uscita a ottobre.

Quilts and Cats of Calico si presenta invece come la versione digitale del gioco da tavolo Calico, con tutte le sue peculiarità, il tabellone in stile trapunta e ovviamente i gatti, che potremo accudire mentre diventiamo esperti del ricamo, anche in questo caso da soli oppure insieme a un massimo di tre amici in multipalyer locale oppure online. Il gioco arriverà questo autunno.

Rift of the NecroDancer è stato annunciato per Nintendo Switch e uscirà nel corso del 2023: un'ottima notizia per i fan di Brace Yourself Games, il team autore di Crypt of the NecroDancer, alle prese con questo accattivante spin-off rhythm in cui ci troveremo ad affrontare battaglie sempre più difficili da vincere con ritmo e precisione.

A Little to the Left è il nuovo DLC di Cupboards & Drawers, in cui potremo cimentarci con venticinque nuovi enigmi mentre esploriamo un mondo fatto di pcicoli spazi, scompartimenti segreti e sorprese che ci aspettano ogni volta che apriamo un cassetto, il tutto accompagnato da illustrazioni di pregio e scenari affascinanti. In arrivo a giugno.

Shovel Knight Pocket Dungeon vedrà l'arrivo questa primavera di un DLC gratuito, Puzzle's Pack, che introduce due nuovi personaggi giocabili e le impegnative Quandary Challenges, nonché l'ambientazione di Castle Quandary, in cui potremo trovare tanti nuovi enigmi ad attenderci.

Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith è anche questo un DLC che include dozzine di nuovi oggetti, reliquie e nemici che troveremo all'interno di dungeon ridisegnati per l'occasione, con nuove versioni dei quattro vescovi guardiani a sorvegliarli e l'obiettivo di riportare il nostro bottino alla setta per arricchirla ulteriormente. L'uscita? Il 24 aprile.

Animal Well, il primo gioco pubblicato dal team dello youtuber Dunkey, è un metroidvania ambientato in un mondo a base di pixel, in cui potremo raccogliere tesori, incontrare creature affascinanti ma talvolta ostili, e in quest'ultimo caso dovremo affrontarle. Potremo scoprire tutti i segreti di questo mondo il prossimo inverno.

Crime O'Clock è un'avventura a base puzzle in cui avremo l'obiettivo di risolvere quaranta casi sparsi nel tempo e nello spazio, spostandoci dall'età dell'oro al futuro, osservando il modo in cui cambiano di volta in volta le scene del crimine e incontrando personaggi che ci aiuteranno a trovare di volta in volta gli indizi e le prove che ci servono. Il lancio è fissato al 30 giugno.

Five Nights at Freddy's: Security Breach, già confermato per Nintendo Switch alcuni giorni fa, è stato presentato al Nintendo Indie World con un trailer che ribadisce la connotazione horror del gioco, in cui controlliamo Gregory, un ragazzino rimasto intrappolato nottetempo nel Mega Pizzaplex. Il titolo è disponibile ora!

Shadows Over Loathing è invece uno slapstick RPG ambientato negli anni '20 dello scorso secolo, nell'universo di West of Loathing, in cui potremo esplorare un affascinante mondo monocromatico e svolgere svariate attività in diversi ruoli. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a uno shadowdrop: il gioco è disponibile da oggi in formato digitale.

Sono stati presentati poi Teslagrad 2 e Teslagrad Remastered, le avventure dinamiche di Rain Games e Modus Games in cui potremo sfruttare poteri elettromagnetici per risolvere enigmi a base fisica all'interno di scenari ispirati alle ambientazioni scandinave. Dovremo imparare l'arte della Teslamanzia e sconfiggere le pericolose bestie che popolano questo mondo. I due titoli sono disponibili da oggi.

Blasphemous 2 ha un trailer e una finestra di uscita, fissata a questa estate: il nuovo capitolo dell'hack & slash di The Game Kitchen si prepara a coinvolgerci con la sua inquietante iconografia, con sessioni platform sempre più complesse e con combattimenti spettacolari e impegnativi, in cui potremo sfruttare tante abilità speciali.

Senza dubbio uno dei piatti forti dell'evento, Oxenfree 2: Lost Signals è stato mostrato con un nuovo trailer e con la data di uscita, fissata al prossimo 12 luglio. Ritroveremo Riley, che torna nella città di Camena per indagare su alcuni misteriosi segnali radio tramite cui pare sia possibile comunicare con esseri sovrannaturali e manipolare il mondo. Attenzione, però: una minacciosa setta vuole impossessarsi di questo potere!