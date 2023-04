Cult of The Lamb: nuovi dettagli per Relics of the Old Faith, il grande aggiornamento gratuito

L'editore Devolver Digital ha svelato nuovi dettagli riguardo al contenuto del venturo aggiornamento di Cult of The Lamb. Noto con il nome di Relics of the Old Faith, questo massiccio update dovrebbe cambiare molti elementi del roguelike d'azione. Al momento non ha ancora una data di uscita, ma ora possiamo vedere qualche dettaglio in più.

Come indicato nel tweet che potete vedere poco sotto, l'aggiornamento includerà una nuova sequenza narrativa alla fine del gioco, modificherà i nemici e i boss, inserirà dei cambiamenti alla struttura dei dungeon e agli incontri. Inoltre, Relics of the Old Faith promette di rendere più profondo il sistema di combattimento di Cult of The Lamb. Di certo introdurrà attacchi pesanti, che varieranno a seconda del tipo di arma utilizzata. Supponiamo anche che ci si possa aspettare nuove abilità e armi, inoltre.

Ricordiamo anche che Relics of the Old Faith sarà un aggiornamento gratuito per Cult of The Lamb, che è stato pubblicato ad agosto 2022, vendendo un milione di copie nella sua prima settimana. Relics of the Old Faith non sarà il suo primo update, inoltre, ma certamente sarà il più grande ad oggi.

Il tweet di Cult of the Lamb include anche un video che mostra alcuni dei contenuti dell'update, già citati poco sopra.

Cult of the Lamb è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.