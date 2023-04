Xbox Series X|S: l'update di aprile è in arrivo, ecco le novità

Tramite il sito ufficiale di Xbox, Microsoft ha svelato le novità in arrivo con l'update di sistema di Xbox Series X|S e One di aprile 2023, con il rollout che inizierà durante il corso di questa settimana. Tra le novità del nuovo firmware di sistema troviamo anche nuove opzioni per il risparmio energetico.

Una delle modifiche principali dell'aggiornamento riguarda la ricerca dei contenuti da console tramite l'apposita barra nella dashboard. Ora i risultati vengono infatti visualizzati con una nuova schermata a mo' di galleria, con tanto di categorie navigabili premento RB e LB, l'opzione "cerca su YouTube" per film e serie TV e moltro altro.

Particolarmente interessanti le novità introdotte per le opzioni di risparmio energetico. Come forse saprete, lo scorso anno è stata introdotta la modalità "Arresto" per lo spegnimento della console, che limita i consumi energetici fino a 20 volte e di conseguenza riduce le emissioni di carbonio e l'impatto sull'ambiente, che è diventata l'opzione predefinita. La modalità "Sospensione" invece consuma più elettricità, ma permette di riavviare più velocemente la console e sfruttare la riattivazione remota.

Ebbene, l'update di aprile introduce una nuova opzione che permette di avere una via di mezzo tra le due modalità. Sarà infatti possibile impostare in quale fascia oraria mantenere la console in "Sospensione" in base alle vostre abitudini e quando invece passerà alla modalità "Arresto". Ad esempio, potrete scegliere di lasciare la console in "Sospensione" dalle 09:00 alle 22:00 e di conseguenza in "Arresto" dalle 22:01 alle 08:59, consumando molta meno energia nelle ore in cui non la utilizzerete, con effetti positivi sulla bolletta e l'ambiente.

Per conoscere le altre novità secondarie dell'update di sistema di Xbox di aprile non ci resta che attendere le note ufficiali. A quanto pare l'update potrebbe arrivare in concomitanza con il lancio di Ubisoft+ sulle console di Microsoft, dato che il servizio è apparso nello store della console e sul sito ufficiale di Ubisoft.