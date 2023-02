Xbox, l'aggiornamento di febbraio 2023 potrebbe farvi risparmiare sulla bolletta

Xbox ha ricevuto oggi l'aggiornamento di sistema di febbraio 2023, che a quanto pare potrebbe farvi farvi risparmiare sulla bolletta grazie a una serie di meccanismi pensati per ridurre e/o razionalizzare i consumi della console, ma non solo.

Si tratta del chiacchierato update di Xbox che punta a ridurre l'impatto ambientale, annunciato da Microsoft a gennaio e parte delle attuali politiche della casa di Redmond, che aveva già messo in campo diverse iniziative al fine di limitare le emissioni di CO2 e la dipendenza da combustibili fossili.

Su Xbox si agirà in particolare sulla gestione dei download in stand-by, che dopo l'installazione dell'aggiornamento avverranno durante la notte, quando cioè la rete elettrica risulta meno congestionata e le emissioni di CO2 sono inferiori.

Microsoft sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione per fare in modo che gli utenti optino per la funzione di spegnimento completo della console, che taglia il consumo energetico di venti volte rispetto alla modalità di accensione rapida.

"Ogni due Xbox impostate sullo spegnimento completo per un anno, salveremo l'equivalente di carbone rimosso da un albero piantato e cresciuto per un decennio", ha spiegato l'azienda in un post sul proprio blog per presentare l'aggiornamento.