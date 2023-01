Xbox è la "prima console carbon aware": un update punta a ridurre l'impatto ambientale

Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento per Xbox Series X|S e Xbox One che punta a ridurre l'impatto ambientale, rendendo in questo modo Xbox la prima console "carbon aware", in base a quanto riferito da Microsoft, ovvero attenta a un minor rilascio di anidride carbonica nell'atmosfera.

Il nuovo aggiornamento è in arrivo prima agli utenti Insider e poi a tutti attraverso le dinamiche standard del rollout degli update per Xbox. Per prima cosa, l'applicazione di questo update forzerà la modalità risparmio energetico su Xbox Series X|S e Xbox One: si potrà comunque optare per utilizzare la modalità di avvio veloce, ma di default lo spegnimento completo sarà la scelta predefinita.

D'altra parte, l'update punta a delle modifiche molto importanti sul fronte della gestione dei dati in background e questo rappresenta l'elemento di principale novità. In sostanza, Xbox pianificherà in maniera dinamica il download di giochi e aggiornamenti in background in modo da cercare di puntare al minimo impatto ambientale, sfruttando finestre temporali in cui il consumo energetico è minore.

Non è chiaro se questo funzioni allo stesso modo ovunque, visto che Microsoft riferisce che la console deve avere accesso alle informazioni sullo sfruttamento energetico dell'area geografica in cui ci troviamo, ma in tale caso le console effettueranno le manutenzioni varie durante le fasce orarie in cui viene utilizzata per la maggior parte energia da fonti rinnovabili.

Nella maggior parte dei casi, la console funzionerà in background soprattutto nelle ore notturne, ma in generale cercherà di effettuare download e aggiornamenti negli orari indicati come meno impattanti sull'ambiente, per quanto riguarda l'utilizzo di energia elettrica. Chi utilizzerà la funzione "Sleep", che consente un avvio più veloce, sarà possibile impostare delle fasce di ore attive in cui è più probabile che si utilizzi la console, facendo passare Xbox automaticamente allo spegnimento completo nelle ore in cui non viene normalmente utilizzata.

Tutto questo rientra nel progetto di Microsoft di raggiungere il bilancio "carbon negative", ovvero a impatto ambientale zero, per tutta la compagnia entro il 2030.