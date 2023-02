Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, Stagione 3 confermata e primi dettagli

La Stagione 3 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 è stata confermata ufficialmente da Activision, che ha fornito i primi dettagli sulle novità in arrivo per il comparto online della celebre serie sparatutto.

A pochi giorni dalla presentazione della roadmap della Stagione 2, il publisher ha rivelato che faranno ritorno le modalità Gunfight (con nuove mappe per ogni stagione) e Plunder, e che verranno introdotte le partite classificate in Warzone.

La modalità Gunfight ha fatto il proprio esordio nel remake di Call of Duty: Modern Warfare: si tratta di uno scontro due-contro-due in cui i giocatori hanno a disposizione solo quarantra secondi per eliminare la squadra avversaria: se il tempo scade, comparirà una bandiera e i primi a catturarla vinceranno.

Nella modalità Plunder di Warzone, invece, i team puntano a raccogliere per primi due milioni di dollari. Originariamente si trattava di una stipulazione aperta a 102 partecipanti, con un tempo limite fissato a trenta minuti.

Per quanto riguarda invece le partite classificate, si tratta di un debutto assoluto per Call of Duty: Warzone e non ci sono dettagli al momento su come verranno gestite, ma sicuramente arriveranno delle informazioni man mano che ci avvicineremo al lancio della Stagione 3.