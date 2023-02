Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, svelate le roadmap della Stagione 2

Activision ha presentato oggi le roadmap dei contenuti in arrivo con la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone 2, che aprirà i battenti mercoledì 15 febbraio 2023, e quanto pare sarà piuttosto densa quanto a novità.

Per quanto riguarda il battle royale free-to-play, tra queste spicca la già nota Ashika Island, la mappa Ritorno di Warzone 2.0 presentata alcuni giorni fa. Troviamo anche la nuova meccanica Restore Honor, che permette ai giocatori di recuperare le loro piastrine e dei compagni dopo essere tornati in partita in cambio di ricompense e i contratti Seach and Seizure, che prevedono il furto di veicoli alla Shadow Company.

Si aggiungono anche una serie di importanti cambiamenti, tra cui il ritorno del Gulag 1v1, modifiche al bottino, all'inventario e al loadout e una serie di fix a problemi più e meno noti, di cui abbiamo parlato in una precedente notizia.

Le roadmap della Stagione 2 di COD: Modern Warfare 2 e Warzone 2.

Per quanto riguarda Call of Duty: Modern Warfare 2 tra le novità troviamo l'arrivo dei match classificati e ben sei modalità tra cui la gettonata Infetto. Tre saranno disponibili al lancio della Stagione 2, mentre le restanti verranno integrate durante le prossime settimane. Ci saranno anche quattro nuove mappe, il nuovo operatore Daniel "Ronin" Shinoda e armi, tra cui la balestra.