Call of Duty: Modern Warfare 2, la modalità Infetto potrebbe tornare con la Stagione 2

La Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare 2 potrebbe vedere il ritorno della modalità Infetto. Questa volta non lo suggerisce un leak o un insider, quanto piuttosto il profilo Twitter ufficiale stesso della serie.

Come possiamo vedere di seguito, in risposta a un utente che afferma che giocare a Infetto con gli amici offre le sensazioni migliori del mondo, l'account ufficiale ha risposto con "Siamo d'accordo. Ci vediamo il 15 (febbraio)". Non è una conferma ufficiale, ma poco ci manca.

Per chi non lo sapesse, la modalità Infetto è stata introdotta per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 3 nel 2011 ed è stata riproposta nel Modern Warfare del 2019. Fondamentalmente si tratta di una modalità PvP in cui un giocatore viene assegnato il ruolo di "infetto" e deve infettare i "sopravvissuti", che invece devono evitarlo a tutti i costi, avendo a disposizione però un equipaggiamento limitato e/o casuale. Il match termina allo scadere del tempo o se tutti i sopravvissuti vengono infettati o uccisi.

La Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2 sarà disponibile a partire dal 15 febbraio 2023 e porterà con sé grossi cambiamenti, in termini di loot, equipaggiamento, inventario. Ci saranno anche nuovi contenuti e modalità, tra cui la mappa Ashika per Warzone, di recente protagonista di un trailer.