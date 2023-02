PS5: la beta di febbraio ha risolto un problema del VRR con vari giochi, compreso The Last of Us

Sony ha da poco presentato la nuova beta per il firmware di PS5, che include tante novità che arriveranno più avanti per tutti i giocatori. Pare però che questo aggiornamento in fase di prova includa anche una correzione per un problema del VRR (variable refresh rate) che si presentava in vari giochi, compreso The Last of Us Parte I.

Come documentato da compagnie come Gigabyte, il problema si presentava con monitor IPS. Un utente su Reddit ha segnalato che con il VRR attivato si verificano degli effetti di sfarfallio, ma con l'arrivo della beta il problema sembra essere stato risolto in alcuni giochi.

Non abbiamo una lista completa dei giochi che presentavano questo problema, ma Gigabyte aveva confermato i seguenti:

Astro's Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Utenti con schermi IPS su Reddit hanno confermato che il problema del VRR non si presenta più. Ricordiamo che l'update per ora in versione beta e vi si può accedere solo su invito se si vive in USA, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania o Francia. Per ora non è stata indicata una data di uscita globale per l'update di PS5.

Per tutti i dettagli ufficiali sulla beta PS5, potete leggere la nostra notizia dedicata.