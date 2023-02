Among Us: gli sviluppatori hanno infranto la Convenzione di Ginevra, per sbaglio

Realizzare i videogiochi è difficile. Ci sono tanti dettagli da tenere in considerazione, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista artistico. Bisogna calcolare ogni dettaglio con attenzione, soprattutto quando si scelgono i colori. Ad esempio, un errore potrebbe rendere difficile ai giocatori vedere certi elementi del videogioco, oppure potrebbe farti infrangere la Convenzione di Ginevra. Questo è ciò che è successo ad Among Us.

Come svelato dagli autori del gioco tramite il profilo Twitter ufficiale di Among Us, fino al 2020 - ovvero prima del successo - Among Us includeva una croce rossa all'interno della Medbay. Il problema è che si tratta di un simbolo protetto dalla Convenzione di Ginevra e non andrebbe utilizzato.

Il team non ne aveva idea e solo dopo il successo qualcuno se ne è reso conto e l'ha segnalato agli sviluppatori, i quali hanno reso la croce della Medbay di Among Us azzurra. Si tratta ovviamente di un piccolo errore e non vi sono conseguenze reali, ma di norma le persone cercano di non diventare criminali di guerra, quindi il team ha apportato la modifica con solerzia.

Tramite Twitter è anche possibile vedere che vari altri sviluppatori hanno segnalato di essersi imbattuti in questo problema. Molti QA tester sanno che non devono esserci croci rosse nei giochi e devono segnalarlo agli sviluppatori. Pare che sia accaduto anche a giochi noti come Super Meat Boy e Prison Architect.

Addirittura, l'editore indie No More Robots avrebbe fallito la fase di certificazione su console di tre diversi giochi proprio a causa del fatto che includevano una croce rossa. Si tratta in altre parole di un errore molto comune.