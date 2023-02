Star Wars Jedi Survivor: confermati viaggi rapido e cavalcature

Il director di Star Wars Jedi: Survivor, Stig Asmussen, ha confermato che nel gioco sarà presente sia il viaggio rapido che delle creature cavalcabili, opzioni che faciliteranno gli spostamenti del giocatore, seppur in modi differenti.

"Ci saranno sia il viaggio rapido che creature cavalcabili per aiutare i giocatori in modo tale che possono spostarsi velocemente da A a B e poi di nuovo ad A", ha detto Asmusseen, in un'intervista che sarà inclusa nel prossimo numero di Play Magazine. "Il viaggio veloce è da punto a punto e le creature cavalcabili offrono un modo per muoversi rapidamente tra i punti di interesse ed esplorare ciò che c'è nel mezzo."

Star Wars Jedi Survivor, un artwork ufficiale

In particolare l'introduzione di cavalcature sembrerebbe suggerire che Star Wars Jedi: Survivor avrà location più vaste da esplorare rispetto al suo predecessore. Ma per saperlo con certezza dovremo attendere di avere il gioco tra le mani.

Attesa che sarà purtroppo un po' più lunga del previsto. Pochi giorni fa infatti EA ha rinviato la data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor, che sarà disponibile nei negozi per PS5, Xbox Series X|S e PC solo a partire dal 28 aprile 2023.