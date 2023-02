Among Us: annunciata la roadmap del 2023, che include nuova mappa

Gli sviluppatori di Innersloth hanno svelato la loro roadmap per il 2023 di Among Us, confermando che anche quest'anno i giocatori possono aspettarsi diverse novità, tra cui una mappa inedita, matchmaking migliorato e altro ancora.

La scaletta condivisa dagli sviluppatori purtroppo non fornisce indicazioni esatte sulle tempistiche di pubblicazione dei vari vari contenuti e modifiche a cui stanno lavorando. Le "in arrivo presto" troviamo degli aggiornamenti per l'interfaccia e l'esperienza utente per far sì che giocare ad Among Us sia più semplice e intuitivo. Tra i cambiamenti in tal senso vengono menzionati un sistema di accorpamento degli account più pratico e un negozio interno più semplice da navigare.

Tra i progetti previsti per il resto del 2023 invece c'è una nuova mappa, la quinta in totale. Gli sviluppatori non si sono sbilanciati nel descrivere su quale tema si basa, ma hanno promesso che qui i giocatori dovranno svolgere dei nuovi compiti e che sono nascoste delle piccole sorprese.

Among Us, la roadmap per il 2023

In arrivo anche dei miglioramenti per il matchamking, una chat rapida completamente rielaborata, nuovi eventi di collaborazione transmediali e se ci sarà tempo e modo anche altre novità non meglio precisate.

